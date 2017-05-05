Юлия Вороненкова оставила Максакову без миллиардного наследства

Юлия Вороненкова переписала имущество, полученное после смерти бывшего супруга Дениса Вороненкова, на своих родителей. Пенсионеры в один миг стали владельцами элитных квартир в столице России.

После убийства Дениса Вороненкова его супруга Мария Максакова не может получить его наследство, так как бывший российский депутат незадолго до смерти переписал все на первую семью. Так все миллиардное состояние беглого политика досталось бывшей супруге Юлии Вороненковой, их общим детям.

Стало известно, что Юлия Вороненкова недавно переписала все имущество, оставленное депутатом, на своих родителей. На сегодняшний день в распоряжении Плотниковых несколько квартир на Тверской, которые оценивают в пол миллиарда рублей. Также неожиданно ставшие миллиардерами пенсионеры теперь владеют 3-комнатной квартирой, расположенной в ЖК «Дом в Сокольниках». Помимо этого на них были переписаны квартиры, находящиеся в элитном районе Раменки, жилплощадь которых оценивается в 60 млн руб.

Что касается Марии Максаковой, ей достались апартаменты в «Москва-Сити», которые бывший российский депутат приобрел для оперной дивы за 100 млн руб. Вдова Вороненкова продолжает заявлять, что намерена через суд побороться с Юлией Вороненковой, ради своего сына Вани. По ее мнению, половина наследства политика должна быть разделена между всеми его детьми.