Юлия Высоцкая рассказала, как чувствует себя ее дочь Мария, которая на протяжении трех лет пребывает в коме. По словам звездной мамы, девочка слышит ее и всячески пытается «сказать» об этом. Ранее медики прогнозировали, что Мария Кончаловская вот-вот откроет глаза, но это не произошло.

Последние 3-и года для семьи Юлии Высоцкой являются нелегкими, так как все это время дочь Мария находится в коме, в которую ее искусственно ввели, чтобы сохранить жизнь. Причиной такого состояния является страшное ДТП, которое произошло в Марселе. Сейчас состояние Маши улучшилось, как утверждает Юлия Высоцкая. По ее словам, девочка слышит окружающих и пытается дать это понять.

Немного ранее лечащие врачи прогнозировали, что ребенок скоро откроет глаза, но к сожалению, это так и не произошло. Медики отмечают, что пока нет выраженного продвижения в улучшении самочувствия пациентки. Российская артистка все свое свободное от работы время проводит с дочерью. Родные и близкие семьи не теряют надежды, что Мария в скором времени поправится. Сейчас же она подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, на днях Высоцкая была удостоена премии на церемонии «Мост», которая состоялась в Мюнхене. Актриса получила престижную награду за лучшую женскую роль в иностранной киноленте. Так была оценено ее участие в съемках фильма «Рай», режиссером которого является ее супруг Андрей Кончаловский. В этой киноленте Высоцкая сыграла роль русской аристократки-эмигрантки. В основном сюжетная линия в фильме разворачивается в стенах немецкого концлагеря.