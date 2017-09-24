Юлия Высоцкая рассказала правду о работе с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая недавно рассказала, почему редко играет роли в кино. Перед тем как в прокат вышел фильм “Рай”, Юлия сделала очень большую паузу в своей актерской деятельности, чем вызвала тогда серьезное беспокойство у поклонников.

Уже совсем скоро в эфире телеканала начнет транслироваться юбилейный – 15-й сезон кулинарного шоу “Едим Дома”. По этому случаю журналисты решили взять интервью у ведущей программы – Юлией Высоцкой, которая рассказал о тонкостях съёмочного процесса. Она рассказала представителям СМИ, что работа на телевидении очень тяжелая, но одновременно приносящая огромное удовольствие. Также в общении с журналистами она коснулась темы своей актёрской деятельности. В прошлом году на всех экрана страны в прокат вышел нашумевший фильм “Рай”, в котором она сыграла главную роль. Для того, чтобы максимально вжиться в роль актрисе пришлось подстричь себя на лысо, чем она удивила своих поклонников и кинокритиков. Однако, до этого она на протяжении нескольких лет не снималась в кино, поэтому журналисты не упустили возможности поинтересоваться, почему актриса так редко снимается. Как оказалось это никак не связано со слухами, согласно которым её муж – Андрей Кончаловский запрещает ей сниматься в фильмах других режиссеров.

Однако, как признается актриса, её супруг даже наоборот постоянно говорит о том, что ей следовало бы сниматься в кино как можно чаще, мужчина буквально настаивает на этом. Актриса и сама не знает, почему так происходит, наверное, так складывается её судьба, предполагает Юлия. Она также отметила, что не чувствует эмоционального отклика при работе с другими режиссерами, которым не интересно заниматься съемками с её участием, так им хочется работать со своими артистками.