Юрий Жирков получил от жены торт в виде танка на день рождения

Несколько дней назад футболист Юрий Жирков отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 34 года. Обычно спортсмен предпочитает не праздновать эту дату, однако ему не удалось этого избежать в этом году, так как праздник для него устроила её жена.

Сам Юрий ничего не подозревал о том, что его жена Инна организовала для него праздник. Она пригласила мужа в день его рождения поужинать в ресторане, но тот не подозревал, что там его с нетерпением ждут друзья. Когда Инна зашла с Юрием в ресторан, то перед ними оказался стол, украшенный свечами, а в зале играл саксофонист. И в самый неожиданный момент из соседнего зала ресторана вышли многочисленные друзья именинника, которые наперебой начали поздравлять Юру. Было видно, что именинник явно не ожидал такого сюрприза, однако также было заметно, что его глаза переполнены радостью. У супруги спортсмена было сомнений насчет того, какой подарок сделать мужу. Она прекрасно знает, что он большой любитель коллекционировать вещи, связанные с военной тематикой. Поэтому Инна подарила своему мужчине торт в виде танка.

Приготовление такого своеобразного торта заняло несколько дней, как оказалось такие усилия того стоят. Жирков был настолько сильно удивлен приготовленным для него кулинарным шедевром, что сначала захотел сделать его экспонатом своей коллекции. Также к поздравлениям присоединились: Александр Кокорин, Бранислав Иванонович вместе со своей супругой, Иван Новосельцев также в компании жены и многие другие.