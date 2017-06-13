Жанна Фриске умерла два года назад, но ее семья до сих пор не может смириться с этим. 15 июня будет годовщина смерти российской исполнительницы, и ее мать Ольга Владимировна решила опубликовать в интернете письмо-обращение к ней.

Два года назад стало известно о кончине известной звезды российского шоу-бизнеса Жанны Фриске. Ее близкие люди признаются, что до сих пор не могут смириться с этим. На днях мать певицы опубликовала в интернете письмо, в котором она обращается к своей покойной дочери и рассказывает, как родители живут без нее.

Ольга Владимировна пишет, что в доме все напоминает от Жанне, вещи находятся на своих местах, как было при жизни певицы. Родители решили ничего не трогать, но это еще больше мучает их, им все время кажется, что вот-вот их дочь войдет. По словам матери, отец очень болезненно относится к случившемуся, из-за его эмоционального характера. Также родительница добавляет, что нечасто посещает ее могилу на кладбище. Причиной этого является мнение Жанны, которая считала, что нужно навещать живых людей, а не мертвых.

Также исходя из обращения, стало известно, что в этом году родители певицы всего один раз общались со своим внуком. Эта встреча была недолгой и состоялась в то время, когда гражданский муж Дмитрий водил Платона на цирковое представление.

Напомним, причиной смерти Фриске стала опухоль головного мозга. Несмотря на дорогостоящее лечение и экспериментальные препараты, болезнь победила. Последние дни жизни исполнительница провела у себя дома в окружении родных.