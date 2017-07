Жена Игоря Николаева поступила в ГИТИС

Это было совершенно невероятное событие в моей жизни… я решила поступить в ГИТИС на заочное отделение и …. у меня получилось🙏🏻😃 почти 9! экзаменов, сочинение (в 34 года😝😉) и устный экзамен по литературе … мы всё прошли и выдержали и мы студенты ГитиСа 😍 ураааааааа🕺👯‍♂️ с @juliapilipovich главное теперь доучиться😆всё-таки 4,5 года… 🙈 и не подвести своих мастеров!!! #гитис #мойкурс #студентызаочники #байчерисополев

