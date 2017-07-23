Жена Игоря Николаева поступила в ГИТИС

Супруга Игоря Николаева — Юлия Проскурякова виртуозно совмещает свои обязанности матери и творческую деятельность. Казалось бы, жить в таком темпе довольно трудно, но, как оказалось, только не для Юлии. Недавно она похвасталась в своем микроблоге тем, что смогла поступить на заочное отделение в ГИТИС.

Подписчики микроблога Юлии очень удивились, когда увидели её публикацию с новостью о том, что она успешно сдала вступительные экзамены в ГИТИС на заочное отделение. Это событие в своей жизни она описывает как одно из самых невероятных. Ей удалось сдать 9 экзаменов на должном уровне, и теперь она намерена не подвести своих мастеров, великолепно доучившись до самого конца. Стоит отметить, это будет не первое высшее образование в жизни Юлии. В 2004 году она получила высшее юридическое образование в УГЮА.

Поклонники Проскуряковой, увидев хорошую новость, поспешили поздравить её с успешной сдачей вступительных экзаменов. Никто из её подписчиков не усомнится в том, что ей обязательно удастся блестяще закончить ГИТИС. Также многие пришли в восторг от такой решимости 34-летней женщины продолжать саморазвитие. «Юля, здорово! Учиться никогда не поздно! Удачи, успехов в учебе!», «Вот молодец! Горжусь такими девчонками. Мамульками, могут и делают!», — пишут в комментариях впечатленные поклонники.