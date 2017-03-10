Жена Караченцова на 18 месяцев лишилась водительских прав

Супруга артиста Караченцова Людмила была лишена удостоверения водителя, по причине езды за рулем в состоянии алкогольном опьянения. Москвичку лишили прав на 18 месяцев.

Помимо лишения прав Людмиле Поргиной грозит штраф, размер которого 30000 рублей. В конце прошлого месяца женщина вместе с супругом попала в аварию. Семья передвигалась на иномарке, произошло столкновение с грузовиком «Газель». Данный инцидент состоялся в Подмосковье. После ДТП женщина была отправлена в больницу, из-за полученных незначительных травм. Правоохранительные органы решили провести экспертизу, которая показала, что в крови супруги актера во время аварии был алкоголь.

Необходимо отметить, что актер уже являлся участником аварии 12 лет назад. Машина, которой управлял Николай Караченцов, врезалась в столб. Это произошло в столице РФ, а именно на Мичуринском проспекте города. В результате ужасного инцидента артист пробыл в коме на протяжении 20 дней.

Стоит уточнить, что Поргина отвергает обвинения в свой адрес, объясняя аварию тем, что в багажнике авто на тот момент было большое количество бутылок с алкогольными напитками, которые в результате столкновения разбились и в салоне пахло спиртным.