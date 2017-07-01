Жерар Депардье выиграл суд у бизнес-леди Елены Лазаревой

Французский актер Жерар Депардье подал в суд на предпринимательницу Елену Лазареву и выиграл дело. Арбитражный суд потребовал ответчицу частично выплатить ту сумму, которую артист затребовал, в итоге Депардье получил 5 миллионов рублей.

Французский актер Жерар Депардье обвинил в воровстве нашу соотечественницу Елену Лазареву. Он заявил, что она обокрала его, и потребовал через суд вернуть 6,6 млн рублей. Ответчица вынуждена была удовлетворить иск частично и выплатить 5 млн, но настаивала на своем – она эти деньги заработала. По словам Лазаревой, она оказала актеру с российским гражданством ряд услуг: оформила его как юридическое лицо, вела его документацию, связанную с сотрудничеством с иностранными продюсерами. Актеру нужна была помощь юриста: он снимался у российских кинематографистов в сериалах.

Жерар Депардье отрицал в суде сотрудничество с Лазаревой как с юристом и его представителем, а его адвокат заявил, что документов, подтверждающих договоренность, не существует. Деньги со счёта актера были списаны как займ.

Некоторые СМИ называют Елену Лазареву мошенницей, а документы, которые подписывал французский актер – «липой». Два долгих года бизнес-леди водила за нос Депардье, а вместо договоров с известными продюсерами подписывала соглашения с организациями, не имеющими отношения к шоу-бизнесу. Например, с ликероводочным заводом. Правда всплыла после аудита фирмы, которую Лазарева для него открыла в Мордовии четыре года назад. Представители артиста уверены, что женщину можно даже уголовно преследовать. Фирма Депардье – не первое предприятие, которое Лазарева «кинула».