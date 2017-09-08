Жириновский о Поклонской: над перепалкой видных политиков смеются политтехнологи

Над словесной перепалкой двух политиков, Владимира Жириновского и Натальи Поклонской, потешаются видавшие виды политтехнологи. Спорщики дошли и до шуток «ниже пояса», и до вмешательства в личную жизнь друг друга. Владимир Вольфович предположил, что на поведение Натальи Владимировны влияет отсутствие у нее интимной жизни, но единоросска дала понять, что с этим он не угадал.

Западных и отечественных политтехнологов заинтересовали «дебаты» политиков Натальи Поклонской и Владимира Жириновского. Сейчас эксперты спорят – можно ли на высшем уровне опускаться до шуток «ниже пояса» и связывать профессиональные ошибки с наличием интимных отношений. Именно с отсутствием у Натальи Поклонской постоянного мужчины Владимир Жириновский связывает все ее странности в поведении, но госпожа Поклонская заявила, что с этим лидер фракции ЛДПР не угадал. Такой странный «диагноз» как «сексуальная неудовлетворенность» Жириновский решил поставить Поклонской из-за ее позиции в отношении фильма «Матильда».

Многие дамы-политики не любят Владимира Вольфовича именно за то, что он им всем ставит «диагноз» «сексуальная неудовлетворенность» или «бешенство матки». Наталья Поклонская, правда, не опустилась до «диагнозов» и прямых оскорблений, она намекнула, что во времена царя Николая Владимира Вольфовича за такие скабрезности застрелили бы на дуэли.

«Касательно скабрезного комментария в мой адрес, скажу — что как раз во время царствования Николая Александровича Романова первый же русский офицер вызвал бы Вас на дуэль, уважаемый Владимир Вольфович, потребовав от Вас сатисфакции за оскорбление женщины и не достойное любого мало-мальски уважающего себя мужчины поведение. Лучше подумайте, всем ли удовлетворены Вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения «ниже пояса». Также скажу, что, как и в первом случае, Вы и тут не угадали. Подходить ко мне не советую, ну разве кроме того случая, если Вы вдруг захотите извиниться за сделанный комментарий. Но на это особо не рассчитываю, ведь мало у кого хватает мужества признать, что был не прав», — ответила Поклонская.

Словесная перепалка с оскорблениями началась после того, как Поклонская дала Жириновскому понять, что считает его махинатором: она ему говорила об украденных у государства деньгах, а он ей – о ее интимной жизни. По ее словам, извинений от человека, который ворует, оскорбляет дам и негативно высказывается о коллегах она не ждет уже давно.