Журналисты запечатлели Рианну с новым возлюбленным

На просторах социальных сетей появились фотографии, на которых папарацци удалось запечатлеть Рианну в компании нового возлюбленного. На фотографиях влюбленные обнимаются и целуются в бассейне.

Для отдыха в Испании исполнительница взяла в аренду частную виллу, там её и подкараулили папарацци. Она не подозревала о том, что за ней наблюдают, развлекалась со своим возлюбленным в бассейне, страстно целуясь и иногда делая несколько глотков шампанского. Вместе со своим возлюбленным певица выглядела радостной и счастливой. Достоверно опознать этого загадочного незнакомца журналистам не удалось.

Однако, после того, как фотографии распространились по социальным сетям, поклонники певицы, проанализировав опубликованные снимки, сделали интересный вывод. Многие пользователи социальных сетей подумали, что это тот же самый мужчина с которым она отлично проводила время в прошлом году в британском «Hyde Park» на «British Summer Time Festival». Тот факт, что исполнительница обрела новую любовь, весьма примечателен, так как после расставания с Дрейком её никогда не видели рядом ни с одним мужчиной.