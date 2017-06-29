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На просторах социальных сетей появились фотографии, на которых папарацци удалось запечатлеть Рианну в компании нового возлюбленного. На фотографиях влюбленные обнимаются и целуются в бассейне.

Журналисты запечатлели Рианну с новым возлюбленным
Фото: Stolicaonego.ru

Для отдыха в Испании исполнительница взяла в аренду частную виллу, там её и подкараулили папарацци. Она не подозревала о том, что за ней наблюдают, развлекалась со своим возлюбленным в бассейне, страстно целуясь и иногда делая несколько глотков шампанского. Вместе со своим возлюбленным певица выглядела радостной и счастливой. Достоверно опознать этого загадочного незнакомца журналистам не удалось.

Журналисты запечатлели Рианну с новым возлюбленным

Однако, после того, как фотографии распространились по социальным сетям, поклонники певицы, проанализировав опубликованные снимки, сделали интересный вывод. Многие пользователи социальных сетей подумали, что это тот же самый мужчина с которым она отлично проводила время в прошлом году в британском «Hyde Park» на «British Summer Time Festival». Тот факт, что исполнительница обрела новую любовь, весьма примечателен, так как после расставания с Дрейком её никогда не видели рядом ни с одним мужчиной.

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