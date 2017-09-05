Новость о том, что Зияд Манасир в скором времени станет отцом шестерых детей, облетела социальные сети несколько месяцев назад. И вот наконец-то стало известно, что супруга олигарха родила.

Несколько дней назад жена олигарха Виктория родила наследника в одном из элитных роддомов. О радостном событии она сообщила только недавно, разместив в своем микроблоге пост, в котором и поделилась радостной новостью с подписчиками своего микроблога. В дополнение к своей публикации она обнародовала фотографию малыша, которая была сделана сразу же после его рождения. Подписчики её микроблога сразу же написали уйму поздравительных комментариев под публикацией, искренне порадовавшись пополнению в семье. Стоит отметить, что для виктории этот ребенок стел четвертым, а для Зияда шестым, так как он воспитывает еще двух дочерей от предыдущего брака.

Напомним, что рождение наследника не единственное радостное событие в семье миллиардера. Недавно семнадцатилетняя дочь Диана получила предложение от своего возлюбленного стать его законной супругой. Для этого её избранники Ростислав Багиров пригласил девушку на романтический ужин в ресторан, который специально для этого был украшен большим количеством воздушных шариков и живыми цветами, а после чего сделал ей предложение руки и сердца, подарив дорогостоящее кольцо. Девушка не стала мучать избранника долгими размышлениями и сразу дала положительный ответ. На данный момент о дате проведения свадебного торжества ничего не известно, но можно предположить, что парочка наверняка подождет, когда Диана достигнет совершеннолетнего возраста.