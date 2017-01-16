Злостная нарушительница ПДД Мара Багдасарян обжаловала свой арест

Стритрейсерша Мара Багдасарян обжаловала свой арест. Ожидается, что апелляция будет рассмотрена завтра. Об этом передает одно из российских изданий.

Константин Тимошенко, который является пресс-секретарем столичного суда, рассказал, что защита девушки обжаловала решение судьи. Стоит отметить, что пятнадцать суток «золотая» гонщица получила из-за отклонения отбывания принудительных работ. Ранее утверждалось, что участницу гонок на джипе , могут лишить прав. Это решение рассматривалось по причине ее здоровья. Такой иск собиралась подать в суд прокуратура. Нарушительница имеет заболевание, с которым категорически запрещается управлять любым транспортным средством. Представитель прокуратуры заявила, что на сегодняшний день проводится проверка этой информации.

«Если она будет подтверждена, прокурор сразу подает иск в суд, для прекращения водительских прав девушки», — рассказала Елена Россохина.

Напомним, в очередной раз Мара была задержана на Рождество. До этого девушку уже штрафовали на сумму 183000 руб, которую оплатил ее отец. Она провела более 20 дней под админ. арестом. Богатая нарушительница, по решению суда, должна отработать дворником 595 часов.