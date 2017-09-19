Зураб Соткилава болезнь: прощание с великим оперным певцом пройдет в Большом театре

На завтра, двадцатое сентября, запланирована прощальная церемония со знаменитым оперным певцом Зурабом Соткилавой, ушедшим из жизни в столице ночью, восемнадцатого сентября. Церемония состоится в Большом театре, где соберутся родственники, ученики и поклонники умершего. На момент смерти ему было восемьдесят лет. Тело покойного предадут земле в Грузии, в городе Тбилиси.

Ночью, восемнадцатого сентября, расстался с жизнью великий оперный певец Зураб Соткилава. Известно, что он долго болел серьезным заболеванием – боролся с раковой опухолью поджелудочной железы.. Похоронная церемония прощания с известным артистом Советского Союза намечена на завтра, двадцатое сентября, в московском Большом театре. Туда соберутся не только родственники покойного, но и многочисленные поклонники таланта Соткилавы, а также его ученики. Для всех них смерть Зураба Лаврентьевича стала тяжелой и горькой утратой.

О том, что прощание состоится именно на сцене Большого театра, журналистам рассказал зампредседателя комитета по культуре Государственной Думы России – Иосиф Кобзон. После этого тело Соткилавы увезут для похорон в его родной город – Тбилиси (Грузия). Такое желание выразили родственники Зураба Лаврентьевича.

Столичная консерватория имени Чайковского исполнит в Москве несколько концертов в память о Зурабе Соткилаве, который работал в ней преподавателем.