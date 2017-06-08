Звезда КВН Максим Киселёв женился на своей возлюбленной

Максим Киселев, известный благодаря своему участию в КВН, сообщил поклонникам о том, что наконец-то женился на своей возлюбленной — Марии Цыганковой. Через несколько дней влюбленные планируют устроить грандиозный праздник, где соберут всех родственников, друзей и знакомых.

О том, что Максим собирается узаконить свои отношения с Марией Цыганковой, общественность узнала еще этой весной. Тогда он заявлял, что торжество бракосочетания запланировано на начало лета. И вот недавно он официально заявил своим поклонникам, о смене своего социального статуса, опубликовав короткую видеозапись, сделанную в Смоленском загсе. Буквально через несколько дней состоится грандиозное празднество, где соберутся не только друзья и родственники, но и некоторые знаменитости, которые будут развлекать гостей.

❤️❤️❤️#бомбаижосткий #максимкиселев #квн #триодидиод #однаждывроссии #свадьба A post shared by max_kiselev (@max_kiselev) on Jun 7, 2017 at 4:34am PDT

Молодожены будут проживать в городе Смоленске, это родной город Максима, там он имеет собственную квартиру, а также загородный дом с земельным участком и баней. После того как празднование свадьбы подойдёт к концу, влюбленные собираются отправиться в свадебное путешествие, подробности которого они пока держат втайне от любопытных журналистов.