Александр Цыбульский стал врио губернатора Ненецкого автономного округа

Указом президента Владимира Путина врио губернатора Ненецкого автономного округа назначен молодой и перспективный чиновник Александр Цыбульский. Предыдущий губернатор Игорь Кошин сам решил уйти в отставку и сменить работу. Цыбульский сразу после назначения выехал на место, чтобы осмотреться, познакомиться с регионом и его проблемами, обдумать планы на будущее.



Относительно молодой, 43-летний Игорь Кошин, губернатор Ненецкого АО, решил уйти в отставку. Он написал у себя в соцсетях, что уход – его осознанное решение, и ему пора двигаться дальше. Теперь его врио будет Александр Цыбульский – чиновник, которому нет 40 лет, и сейчас регион гадает, какую политику поведет новый молодой хозяйственник на своем посту. Кошин считал своей задачей уберечь регион от влияния колебаний цен на нефть, при нем же встал вопрос об объединении Архангельска и НАО. Цыбульский получит «наследие» Кошина – малонаселенный, холодный регион, напрямую зависимый от нефтедобычи. Бывший губернатор хотел уменьшить эту зависимость, но его методы были названы непопулярными.

Смену одного молодого политика на другого экономисты называют «сменой одного менеджера другим». Цыбульский и Кошин даже мыслят одинаково: хотят, чтобы регион не зависел от углеводородов на сто процентов и развивал другие отрасли хозяйства. Тем более нефтяники и газовики округа видят любого руководителя поборником своих интересов и любое новое начальство тут же берут в оборот.