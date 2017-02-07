Алексей Цыденов сменил Вячеслава Наговицына на должности главы Республики Бурятия

Алексей Цыденов стал новым главой Республики Бурятия. Сегодня, 7 февраля, Владимир Путин подписал указ, который утвердил Цыденова на должности временного исполнителя обязанностей главы РБ. На этом посту он заменил Вячеслава Наговицына, который также сегодня был официально отстранен президентским указом.

О том, что Наговицын уходит со своей должности, стало известно на днях. Но имя его преемника до сегодняшнего дня оставалось тайным. О новом главе Республики известно не так много. Ему сорок лет, и ранее он работал в Министерстве транспорта России. В транспортном ведомстве он занимал высокую должность заместителя главы Минтранса.

По образованию Цыденов железнодорожник, и первые его профессии были связаны именно с этой специальностью. Начинал свою карьеру будущий чиновник на Дальнем Востоке, занимая различные высокие должности в области транспортной индустрии.

В 2006 году поступил на должность в Министерство транспорта. А уже в 2012 занял высокую должность заместителя главы Минтранса РФ.

О личной жизни нового главы Бурятии известно мало. Не является секретом только тот факт, что Алексей Цыденов – женатый мужчина и воспитывает троих детей. С официальными выступлениями врио главы РБ на широкой публике пока не выступал.