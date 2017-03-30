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Алексей Навальный продолжит отбывать свой 15-дневный арест. 30 марта в здании Московского городского суда состоялось заседание, по итогам которого суд признал арест оппозиционера законным. Адвокаты Навального сообщили, что будут подавать жалобу.

Алексей Навальный будет отбывать свой арест до конца: Мосгорсуд признал обвинения законными
Фото: golos-ameriki.ru

На заседание в Мосгорсуд лидера ФБК привели в двух парах наручников. Социальные сети даже придумали шутку на этот счет. Сам Навальный отнесся к заседанию с юмором и присущей ему иронией.

Несмотря на то, что итоги заседания оказались не самыми радостными для оппозиционера, сам он был настроен решительно. Более того, пытался шутить. Навальный рассказал, что арест в тюрьме – не такое уж плохое событие. Делать ничего не нужно, только спать и есть. По его словам, из-за этого заседания он пропустил обед.

Впрочем, если на кого-то шутки и произвели впечатление, то точно не на судью. Суд признал законным его арест, а значит, его придется отбывать до конца указанного срока, то есть еще 11 суток.

Адвокаты оппозиционера считают, что арест был проведен с многочисленными нарушениями. Естественно, обвинение это отрицает и аргументирует свою позицию тем, что Алексей Навальный оказывал сопротивление силовикам.

По словам самого лидера ФБК, полицейские, которые его задержали, не представились и даже не объяснили причин задержания, что предусмотрено законодательством.

Напомним, что Алексей Навальный был задержан практически сразу же после своего прибытия на Тверскую улицу в столице 26 марта. Именно там в воскресенье проходили основные события антикоррупционных митингов.

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