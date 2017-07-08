Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника Москвы, после того, как провел там двадцать пять дней. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Навального задержали двенадцатого июня за призыв к несанкционированному митингу и сопротивление полиции.

По сообщению информационного агентства “Новости”, вчера из московского спецприемника выпустили на свободу политика и оппозиционера Алексея Навального. Известно, что он провел в его стенах двадцать пять дней. Об освобождение Навального сообщила на своей странице в Твиттер его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, сразу же после выхода Навальный посетил созданный им Фонд борьбы с коррупцией.

Напомним, что политик был задержан двенадцатого июня в Москве. Ему вменяли призывы к проведению незаконного митинга в центре столицы, с последующим оказанием сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Сначала московский суд назначил ему арест сроком на тридцать дней, но потом изменил свое постановление на двадцать пять дней ареста.

Также вчера виновным в неповиновении полиции был признан волонтер штаба Навального — Александр Туровский. Его суд оштрафовал на пятьсот рублей.

Напомним, что Туровского задержали шестого июня на Садовнической набережной. По версии правоохранителей, он отказался выполнить их законные требования и начал оказывать им сопротивление, поэтому члены Росгвардии были вынуждены применить к нему силу. После задержания Туровского увезли в отделении института имени Склифосовского для оказания медицинской помощи.