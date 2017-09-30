Госдума РФ разработала закон, который уже назвали «законом против Навального»: все сайты, призывающие прийти на несанкционированный митинг в неустановленном для него месте, будут закрываться. Алексей Навальный любит созывать акции оппозиции, не поставив в известность власти Москвы. Автором законопроекта стали представители трех партий – «ЕР», КПРФ и «Справедливой России».

Парламентарии Юрий Швыткин, Александр Ющенко и Олег Николаев дополнили закон о защите информации: теперь все сайты, призывающие людей на митинг оппозиции без имеющейся на это согласования, будут блокироваться. А поскольку на митинги без разрешения властей собирает оппозиционеров чаще всего Алексей Навальный – новые правки назвали «закон против Навального». Пока для закрытия сайта необходимо решение суда, но если этот закон пройдет – власти будут по своему усмотрению блокировать любой подозрительный контент в Интернете. Призыв собраться на несанкционированный митинг приравняют к экстремизму, а то и терроризму. Без участия суда процедура блокировки на порядок упростится.

Некоторые эксперты, включая Константина Калачева, уверены, что задержания Алексея Навального вроде того, что было вчера, запрет его митингов в городах России, закрытия его сайтов работают на руку самому Алексею Навальному. Годами его считали «проектом Кремля» и «карманным оппозиционером», а сейчас его назовут мучеником и «узником совести». Россияне после череды запретов задумаются, кто есть Навальный – «проект» или реальная альтернатива?