Алексей Навальный после своего задержания в Москве призвал продолжать митинг

Алексей Навальный был задержан в Москве на собственноручно организованном митинге. Оппозиционера задержали практически сразу же после его появления на несанкционированном мероприятии.

Роман Рубанов, представитель Фонда борьбы с коррупцией рассказал, что Навальный появился в Мамоновском переулке уже после того, как митинг в Москве собрал тысячи участников. Спустя несколько минут после его появления, он был задержан силовиками. Оппозиционера поместили в автозак, однако его заблокировали активисты. Навальный лично обратился к единомышленникам, посоветовав им дальше идти по Тверской в рамках митинга, а также посоветовал им не «отбивать» его у властей. Оппозиционер уверил, что с ним все хорошо.

В митинге на Тверской улице в российской столице принимают участие тысячи активистов. Власти считают это мероприятие несанкционированным. Спустя уже несколько минут после начала митинга начались задержания его участников. Изначально сообщалось о десятках задержанных. Теперь счет пошел на сотни. Тем не менее, активистов это не останавливает.

Со своей стороны силовики приготовились заранее. Для того чтобы воспрепятствовать митингу была подготовлена крупная коммунальная техника. А отряды полиции в составе сотен силовиков были приведены в полную готовность.

Зачастую задержания происходят по причинам оскорбления властей, провокационных плакатов, транспарантов и даже надписей на одежде. Несмотря на противодействие столичной полиции, митинг набирает обороты.