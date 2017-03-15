Алексей Навальный посоветовал Медведеву средства от гриппа

Алексей Навальный прокомментировал болезнь Дмитрия Медведвева. После того, как Владимир Путин сообщил, что премьер заболел гриппом, вокруг персоны Медведева появились сотни шуток. Стороной эту тему не обошел даже лидер оппозиции Алексей Навальный.

По словам оппозиционера, если Медведев заболел гриппом, то пусть лечится «арбидолом и кагоцелом». Эти препараты Навальный упомянул не случайно. Дело в том, что правительство активно «продвигало» их в сетях российских больниц и аптек, хотя эксперты даже не смогли доказать их эффективность в борьбе с вирусом гриппа.

Ранее чиновник Татьяна Голикова, будучи главой Министерства здравоохранения, также активно продвигала вышеупомянутые препараты в отечественных больницах. По подсчетам Навального, годовой объем продаж препарата «Кагоцел» составил порядка двух с половиной миллиардов рублей.

По мнению оппозиционера, эти лекарства, эффективность которых не была доказана врачами, принесли немалую прибыль госкорпорациям.

Напомним, что весть о болезни Дмитрия Медведева огласил накануне президент Владимир Путин в ходе встречи с российскими министрами. Отсутствие премьера Путин объяснил тем, что его «не уберегли» — премьер заболел гриппом. Сам Медведев не счел нужным комментировать свою болезнь. Однако после слов президента, известие о болезни главы правительства стало отличным поводом для многочисленных шуток в соц. сетях.