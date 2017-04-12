Бизнесмен Алишер Усманов возмущен выдвинутыми против него обвинениями со стороны А. Навального и намерен подать на оппозиционера в суд. По его словам, перед законом он чист и всегда ведет свои дела законно и максимально прозрачно, а Навальный просто вводит общественность в заблуждение.

Но как утверждает Навальный он провел целое расследование, связанное с бизнесом Алишера. Миллиардер не готов мириться со сведениями, порочащими его репутацию и честь. У Навального просто нет морального права лить на него и его бизнес “потоки грязи”, заявил он ИА ТАСС.

В частности, А. Усманов сообщил, что он слишком долго не реагировал на выпады оппозиционера в свою сторону, так как не желал создавать вокруг него лишний пиар. Инвест- активист перешел все границы, когда обвинил его в коррупции и участии в приватизационных сделках, благодаря которым тот, якобы, сколотил свои миллиарды. Также он утверждал, что Усманов эксплуатирует труд шахтеров на своих предприятиях, и платит им копейки. Но миллиардер пояснил, что у него нет никаких шахтеров, так как вся добыча руды ведется открытым способом.

По словам Усманова, он честный бизнесмен, причем не лишенный сострадания. Его вклад в благотворительные организации составляет более $100 тысяч ежегодно, также он обеспечивает рабочими местами более 100 тысяч человек.

Известно, что бизнесмен подарил фонду “Соцгоспроект” (глава Илья Елисеев, сокурсник Дмитрия Медведева) свой участок земли вместе с домовладением на Рублевком шоссе, общей стоимостью 5 млрд. рублей. Но Навальный и этот жест назвал частью коррупционной сделки.

Ситуацию прокомментировал юрист Артем Пацев. По его словам, все эти обвинения нуждаются в очень серьезной доказательственной базе, поэтому Навальному предстоит собрать для суда достоверные свидетельства своих слов.