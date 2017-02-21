Анастасия Чуркина не стала комментировать смерть отца

Анастасия Чуркина, дочь Виталия Чуркина, не стала комментировать смерть отца. Работающая в сфере журналистики и в последнее время живущая в Лондоне Анастасия Витальевна не захотела давать интервью.

Виталия Чуркина не стало вчера, двадцатого февраля. В роковой момент Чуркин находился в США, с рабочим визитом в Нью-Йорке. Официальная версия смерти дипломата – сердечный приступ. Подробности неожиданной смерти Виталия Ивановича устанавливаются.

Информация о смерти Чуркина быстро распространилась на ведущие американские СМИ. Многие американские источники сообщили о трагедии раньше, чем российские информационные агентства. Известно, что Чуркину предоставили неотложную медицинскую помощь, но спасти его так и не удалось.

Виталий Чуркин работал постпредом РФ при ООН. За свою продолжительную карьеру часто имел дело с американскими коллегами, часто летал с рабочими визитами в Соединенные Штаты.

О личной жизни дипломата известно мало. Ранее он был женат на супруге Ирине Чуркиной, которая по образованию является педагогом. Имеет двоих детей, сына и дочь. В результате стечения обстоятельств широкую известность в обществе получила именно дочь дипломата Анастасия.

Анастасия Чуркина является журналистом, ранее работала в США, в авторитетном информационном агентстве. В 2014 году попала в скандал, когда американская телеведущая публично раскритиковала ее работу. В ответ на эту критику Виталий Чуркин заступился за дочь, назвав ее «хорошим и профессиональным журналистом».