Андрей Макаревич сравнил россиян с идиотами, комментируя расследования Навального и всероссийские митинги

Андрей Макаревич снова оказался в центре внимания из-за своего провокационного высказывания. Популярный рок-музыкант прокомментировал прошедшие в российских городах митинги, а также сравнил россиян с идиотами.

26 марта в российских городах состоялся ряд несанкционированных акций протеста, в которых, по некоторым данным, приняли участие до 80 тысяч человек по всей стране. Организатором митингов стал Алексей Навальный, который незадолго до этого представил свой новый фильм-расследование о незаконном обогащении премьер-министра Дмитрия Медведева. Поэтому протесты проходили под лозунгом «Он вам не Димон».

Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию. По его словам, россиян можно сравнить с идиотами, если они верят действующим властям. Музыкант считает, что аргументы Кремля по поводу неправдивости фильма Навального, незаконности прошедших митингов и тому подобное перечеркнули доводы, которые оппозиционер представил в своей работе. При этом он не понимает, как люди могут верить в доводы властей, которые, по факту, так и не смогли опровергнуть факты, которые привел Навальный. «Я понимают, что мы все идиоты», — подвел итоги Макаревич.

Напомним, что российские власти не дали разрешение на антикоррупционные митинги, а сами акции протеста завершились массовыми задержаниями, арестами и крупными штрафами. При этом кремлевские власти действительно не привели контраргументов по расследованию Навального.