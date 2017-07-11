Анна Царева: главный архитектор Крыма увольняется по собственному желанию

В Крыму по собственному желанию ушла с должности главного архитектора Анна Царева, но некоторые СМИ отмечают, что у нее была причина уволиться. Чиновница не смогла навести порядок на полуострове, особенно это касалось «самозастроя».

Как сообщает официальный источник – сайт правительства Крыма, отставку Анны Царевой, главного архитектора Крыма, глава региона Сергей Аксенов уже принял. По словам некоторых изданий, ни она, ни ее предшественник Алексей Кузнецов не боролись с незаконным строительством должным образом. Сергей Аксенов не исключает и других отставок, если чиновники не будут справляться со своими обязанностями. Пока в его команде нет единого командного духа, слаженности и понимания своей задачи – он будет менять чиновников, а «лишних людей» не будет просить остаться.

«Органы власти должны работать как единый механизм, должна быть слаженность, должно быть понимание команды, чувство локтя… Там, где этого нет, приходится вносить какие-либо корректировки. Уверен, что в новом составе команда будет работать более качественно.», — отметил Аксенов.

Аксенов отмечает, что не каждый чиновник, присланный из Москвы, приживется в Крыму, проникнется его спецификой, и Анну Цареву это тоже касалось. Нужно было быстро принимать верные решения на основании тех реалий, которые остались в Крыму с украинского периода, а Царева не справилась. Она не сумела даже промониторить количество незаконных построений в различных муниципальных образованиях. В данный момент «кабинетные работники» региону не нужны – придется много работать «на полях», опрашивать население, все решать быстро и нестандартно. А пустив ситуацию на самотек, можно лишиться пляжей, заповедников, парков с богатой историей.

Министр транспорта Крыма — Анатолий Волков сам уволился в один день с Анной Царевой, 10 июля. Он даже не стал дожидаться смешения. 17 июля отставка ждет министра туризма Сергея Стрельбицкого. Сергей Аксенов выразил надежду, что только путем отсеивания можно сформировать команду, которая будет работать как хорошо отлаженный механизм.