Белорусская и российская сторона смогли договориться

После недавних переговоров между лидерами Белоруссии и России, Владимир Путин заявил журналистам, что теперь стороны действительно смогли договориться, межу странами нет больше спорных вопросов.

Российский лидер также добавил, что он и дальше намерен вести работу по укреплению союзнических отношений и укреплении нормативно-правовой базы. Путин отметил, что все разногласия между странами разрешаются всегда в ходе совместной работы.

Напомним, что буквально недавно страны отмечали праздник единения народов, а в этом году будет отмечаться еще и 25-ти летний юбилей существовании дипломатических отношений между государствами.