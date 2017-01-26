Большинство американцев верят во «вмешательство» России в выборы

Большинство американцев верят в то, что Россия якобы вмешивалась в ход президентских выборов в США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal.

Результаты опроса CNN и ORC показали, что более половины американцев считают, что на исход президентских выборов в США не повлияла публикация информации, добытой посредством хакерских атак на сервера Демократической партии. При этом опрос Pew Research Center свидетельствует о том, что большинство американцев поверили в многочисленные обвинения спецслужб и СМИ в адрес России относительно ‘вмешательства в выборы’ и в целом поддерживают санкции.

Участникам опроса NBC и WSJ предложили ответить на вопрос: ‘Вмешивалась ли Россия в выборы посредством хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии?’. 51% респондентов ответили, что верят, 36% — не верят. Отмечается, что среди тех, кто считает РФ виновной, большинство избирателей кандидата от демократов Хиллари Клинтон. При этом 70% опрошенных среди тех, кто верит во вмешательство РФ, полагают, что хакерские атаки повлияли на исход выборов и 26% — что не повлияли. Отмечается, что 86% избирателей Трампа не верят в то, что вмешательство в выборы повлияло на его успех. Результаты исследования также показали, что 33% опрошенных считают отношения Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным ‘слишком дружескими’, 34% респондентов придерживаются обратного мнения. Телефонный опрос, в котором приняли участие 1000 человек, проводился с 12 по 15 января. Средняя погрешность в исследовании составляет примерно 3,1 процентных пункта.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за ‘вмешательство в выборы’ и ‘давление на американских дипломатов’, работающих в России. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы ‘абсолютно голословными’. По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, ‘никакие факты не приводятся’.