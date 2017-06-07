В Черногории Россия попыталась оказать влияние на результат выборов — так считает Госдеп. По мнению США, РФ делала это с единственной целью — помешать Черногории стать членом НАТО. Представитель американского Госдепартамента Джон Хефферн также обвинил российские власти в организации политического переворота в Черногории.

По сообщению РИА “Новости”, представитель Госдепартамента США Джон Хефферн заявил, что Россия делала попытки влияния на исход выборов в Черногории для того, чтобы помешать ей вступить в НАТО. Причем, по мнению Хефферна, РФ использовала для этого все имеющиеся ресурсы и приложила максимум усилий.

На этом выпады в сторону России от Госдепа не закончились. Хефферн заявил, что Москва совершала попытки по организации в Черногории политического переворота.

Напомним, что Черногория официально вступила в НАТО, вчера, шестого июня. Обвинения Госдепа в сторону России, официальные власти Черногории поддерживают.

Так глава Министерства иностранных дел страны Серджан Дарманович заявил, что Россия очень сильно вмешивалась во внутренние дела Черногории и все это из-за того, что Подгорица (столица Черногории) решила стать членом Североатлантического союза.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, уже отреагировал на обвинения Черногории и США. По его словам, все эти заявления нечистоплотные и русофобские, а Черногория вовсе не заботится о соблюдении общеевропейских принципов, а просто пытается подороже продать свои высказывания, направленные против России.