«ЧВК Вагнера»: Кремль не отрицает присутствие на приеме 9 декабря Дмитрия Уткина

Кремль не отрицает присутствие на приеме 9 декабря Дмитрия Уткина, кавалера ордена Мужества, но не подтверждает его причастность к «ЧВК Вагнера». Наемничество и создание частных военных компаний в России карается законом, но находятся издания, называющие орденоносцев Дмитрия Уткина и его друга Андрея Трошева наемниками. Издание Die Welt заявило, что Уткина с позывными «Вагнер» замечали в составе групп из наемников в Сирии, в Крыму, на Донбассе и даже в Пальмире.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что власть не знает, где сейчас пребывают Уткин и Трошев и чем они занимаются. На прием в честь Дня Героя Отечества прибыли кавалеры и орденоносцы, со многими из них Путин сфотографировался в кулуарах, но он не имел с предполагаемыми наемниками никаких контактов и частных бесед. Но если СМИ пишут, что под видом героев России в Георгиевском зале находилась частная военная группа, то Песков просмотрит список приглашенных и обязательно примет меры. Некоторые СМИ пошли еще дальше – летом прошлого года журнал РБК устроил целое расследование на предмет причастности Путина к «ЧВК Вагнера».

РБК заявляет, что хотя привлечение наемников вместо контрактников и карается в РФ, Путин решил, что «обостренная обстановка в мире» оправдывает ее создание. Хутор Молькино, где дислоцируется тренировочная база ЧВК, обходится России почти в 15 млн. рублей, а курирует ее ГРУ с базами по соседству. «Российские наемники» в Сирии – не новая тема для России, их наличие надо еще доказать, и чаще всего оказывается, что власть не имеет ни малейшего отношения к их созданию. Причастность Уткина-Вагнера к деятельности в Сирии будет проверяться.