Дебаты Навального и Лебедева закончились скандалом и ссорой двух оппозиционеров

Дебаты Алексея Навального и Артемия Лебедева показали, что оппозиция России не может договориться даже между собой. Оба оппозиционера считают, что страна должна и будет жить иначе, но представления об «иначе» у них разные. Дебаты на канале «Дождь» начались обменом любезностями, а закончились скандалом и руганью.

Скандал двух представителей оппозиции из социальных сетей перешел на экраны. В «Фейсбуке» Лебедев заявил, что у Навального амбиции не соответствуют возможностям – России не нужен президент, который ничего не сделает. Алексей Навальный – не более чем популист и болтун, не сделавший ничего реального. Артемий Лебедев, дизайнер по профессии, был назван «господрядчиком», который ради дорогостоящего заказа на дизайн «табличек в метро» будет стелиться под любую власть. Навальный перед дебатами решил даже «напугать» Лебедева документами перед дебатами – дизайнер набрал госзаказов на навигацию в столичном метро. Государство заключило с оппозиционеров контракты на 140 млн. рублей. Артемий Лебедев себя считает вправе не портить отношения с теми, кто его кормит, а вот к «Фонду борьбы с коррупцией» Навального у него масса вопросов.

Попытка Навального в рамках своей «борьбы с коррупцией» проверить деятельность Лебедева переросла в скандал. Фонд якобы давно уже реально не борется с коррупцией, а помогает Алексею Навальному убрать с дорог неугодных. В ходе дебатов выяснилось, что популист и антикоррупционный юрист Навальный не знает, как работают госсзакупки, но уже сулит россиянам минимальную зарплату в 25 тыс.руб. Над оппозиционерами потешаются в социальных сетях, подчеркивая талант Навального испортить отношения с кем угодно.