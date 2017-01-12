День прокуратуры: Владимир Путин поздравил прокуроров и отметил их значимость

Владимир Путин поздравил прокуроров с Днем прокуратуры, отметив их значимость для общества, народа и государства. Официальное обращение можно увидеть на сайте Кремля и издании «ТАСС». Президент поблагодарил прокурорских работников за труд, доблесть и беспристрастность. 295 лет назад Петр Первый решил, что над различными структурами и органами должен быть надзорный орган, и в правоте петровских реформ убеждаются до сих пор.

12 января 1722 года появилась Прокуратура с вертикальной системой: нижестоящие прокуроры подчинялись вышестоящим, а те – Генеральному Прокурору. В 1917 г. власть большевиков попыталась упразднить институт, но потом поняли, что нельзя оставлять без надзора любые органы власти. Прокуратурой Российской Федерации институт стал в 1992 году, а в 1995 прокурорам утвердили праздник, который хоть и не станет выходным днем, но зато принесет много радости. Каждый мэр или губернатор посчитает за честь отметить, что благодарен своим прокурорам за трезвый взгляд и профессионализм.

Множество сайтов с поздравлениями в SMS предоставляют шуточные стихи для государственного обвинителя, и тут главное не переусердствовать, «зачитывая приговор». Лучше «приговорить» любимого человека в форме к удаче, к любви, к деньгам и успехам на нелегком поприще. Подарить прокурору стоит бронзовую богиню правосудия Фемиду, подстаканник с гербом петровской России или красивую книгу-сейф.