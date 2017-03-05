Александр Бастрыкин, который является председателем СК РФ, считает, что российский депутат Денис Вороненков сбежал в украинскую столицу по причине предстоящего его ареста.

Эту информацию председатель заявил во время выступления на коллегии СК: «Нами пару раз было вынесено постановление по отношению Дениса Вороненкова. Он проходил, как организатор мошеннических схем, используемых для наезда на предпринимателей». Бастрыкин считает, что принятие гражданства Незалежной для избегания тюремного заключения является с его стороны низостью.

Напомним, Денис Вороненков был депутатов Госдумы 6-го созыва, являлся участником КПРФ. Пару лет назад в парламенте были направлены подтверждающие документы о рейдерстве в столице РФ, чтобы лишить его неприкосновенности, как депутата. Весной следующего года СК принял решение направить документы в Генпрокуратуру, для заведения уголовного дела на мужчину. Лишь в прошлом месяце было вынесено постановление считать политика обвиняемым, сейчас его разыскивают. И в это время депутат поменял страну вместе со своей женой, которая также была депутатом Госдумы. Стоит отметить, гражданство пара получила практически моментально.