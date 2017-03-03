Детали переговоров Порошенко с Путиным касались ситуации на Донбассе

Детали тайных телефонных переговоров Владимира Путина и Петра Порошенко хотят знать и украинцы, и россияне – решается их судьба, судьба Донбасса, ход войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонные разговоры имели место в феврале, но «острые вопросы» вроде боевых действий лидеры стран не обсуждали. О соседних странах, бывших братскими, душа болит у обоих президентов.

От кого исходила инициатива попыток договориться, Песков не уточнял, считая это неважным. Важно, что главы государств выразили озабоченность происходящим, их не устраивает то, что имеет место на Донбассе. Но ожидали президенты разных результатов: Владимир Путин не верил, что Порошенко изменит мнение за одну ночь и со всеми его аргументами согласится, а Петр Алексеевич ждал решений в свою пользу. Не получив желаемого, лидер Украины отрицает факт тайных переговоров с Россией, а Киев заявляет, их не было. На сайте Порошенко о факте бесед по телефону не сказано.

Некоторые украинские СМИ, стремящиеся к нейтральной позиции без оценочных суждений, не отрицают факт переговоров. Газета «Диалог» оправдывает свое название: она пишет, что за два месяца нового 2017 года было четыре разговора, по два в месяц. Но в основном в государствах царит конфронтация, о переговорах на высоком уровне знает разве что газета для деловых людей «КоммерсантЪ». 20 февраля лидеры страны общались напрямую минут 20, а на разговор 11 февраля их подтолкнул визит президента Словении в Россию. «Диалог» отмечает, что Петр Порошенко настолько распустил в Украине правых радикалов, что сам боится их критики и негативной реакции: они скажут, что президент ведет переговоры с «врагом».