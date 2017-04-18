Дмитрий Киселев не является рупором Кремля при высказывании того или иного мнения в своей программе “Вести недели”. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о его позиции к высказываниям Киселева против Трампа и Ким Чен Ына.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы представителей СМИ о высказывании Дмитрия Киселева о президенте США Трампе, сказал, что мнение телеведущего не обязательно совпадает с официальным мнением Кремля. При этом Песков все же заметил, что мнение телеведущего программы “Вести недели” все же нередко оказывается близким к мнению администрации российского президента.

Как сообщает ИА ТАСС, Песков обратил внимание журналистов на то, что Киселев является именитым политиком с присущей только ему точкой зрения на разные процессы, происходящие в мире. Его международное и политическое мировоззрение не стоит в каждом случае отождествлять с мнением президента Путина и его окружения. Программа “Вести недели” является авторским проектом, но никак не государственным.

Напомним, что в одной из выпусков своей программы Дмитрий Киселев в острой, критической форме высказался в адрес президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Как показал опрос ВЦИОМ, мнение телеведущего совпадает с мнением 39% россиян, которые тоже не “жалуют” американского лидера. Значительная часть жителей нашей страны (30% опрошенных) не исключают возможность развязывания войны между США и Россией.