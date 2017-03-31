Дмитрий Медведев отчитал главу Минсельхоза России

Дмитрий Медведев на заседании публично отчитал Александра Ткачева, который занимает должность главы российского Минсельхоза. Премьер-министр страны предложил политическому деятелю «ставить будильник в различные места».

Слова российского премьера в очередной раз стали одними из самых обсуждаемых в интернете. Так, после возвращения из Архангельской области Медведевым было собрано совещание. Стоит отметить, что поездка политика была связана с участием в Арктическом форуме.

«Арктическое приветствие для всех, не участвующих в Арктическом форуме. На правительственные заседания запрещается опаздывать. Вчера я приехал очень поздно, несмотря на это прибыл вовремя. Нам пришлось вас дожидаться, это не очень хорошо. Нужно выставлять будильник себе в различные места», — сказал премьер.

Необходимо уточнить, что данная критика в адрес главы Минсельхоза не первой. Пару недель назад Вячеслав Володин, который является спикером Госдумы, ответил на слова Ткачева, в которых говорится: «Депутаты с помощью эмоций хотят донести до власти информацию». По его словам именно они и являются властью.

«Вы напутали, властью считается сам народ, а депутаты выступают его представителем. Это вам не сельская сходка», — прокомментировал слова Ткачева Володин.

Напомним, премьера продолжают критиковать после опубликованного расследования фонда Навального, в котором говорится о якобы огромных владениях Медведева.