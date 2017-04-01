Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за прошлый год

На днях стало известно, что российский премьер подал декларацию, где указал свои доходы за прошлый год. Эту информацию рассказала Наталья Тимакова, занимающая должность его пресс-секретаря. Она также добавила, что данное распоряжение распространяется на всех членов правительства.

До сегодняшнего дня все кремлевские чиновники должны были подать декларации, в которых указываются все их доходы за прошлый год. Это касается также и российского лидера. Об этих планах ранее рассказал Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента РФ.

Два года назад доход нынешнего премьера равнялся около 9000000 рублей. Стоит отметить, годом ранее эта цифра была на 700000 рублей меньше. Исходя из декларации 2015 года, премьер остался владельцем машин ГАЗ-20/21. Его супруга использует для передвижения Volkswagen Golf. У семьи государственного деятеля имеется квартира, площадь которой составляет около 368 кв.м., а Светлане Владимировне принадлежит два места для парковки автомобилей. Благодаря прошлой декларации стало известно, что премьер страны взял в аренду земельный участок.

По итогам 2015 года самым богатым чиновником РФ признан Михаил Абызов. Исходя из его декларации его доход составил 455000000 рублей. Имеется и лидер по числу доходов, им является Вячеслав Володин, занимающий пост заместителя руководителя администрации российского лидера.

Напомним, в прошлом месяце фонд Навального опубликовал материал, в котором утверждается, что у Дмитрия Медведева в распоряжении огромные владения. Оппозиционером на фоне этой темы были организованы митинги, которые прошли 26 марта.