Дмитрий Медведев резко отреагировал на непрофессиональность одного из министров

Во время очередного правительственного заседания Премьер высказался по поводу опоздания Александра Ткачева, который занимает должность министра сельского хозяйства. Дмитрий порекомендовал своему коллеге пользоваться будильником, чтобы тот впредь больше не задерживался.

За день до этого Медведев с Путиным, нанесли визит на архипелаг — Земля Франца-Иосифа. Где российский лидер смог дать оценку осуществленной так называемой «генеральной уборки» арктического региона.

Также президент вместе с премьером ознакомились с экспозицией парка «Русская Арктика». Медведев напомнил, что опоздавший Ткачев принимал участие в Арктическом форуме в Архангельске.