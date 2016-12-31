Дмитрий Песков посетил программу «Народная пилорама»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посетил программу «Международная пилорама», куда его пригласил ведущий Тигран Кеосаян. Чиновнику пришлось отвечать на целый ряд провокационных вопросов. Например, Пескова попросили прокомментировать то факт, что он заснул во время сообщения Владимира Путина и перевести на «свой» язык фразу Сергея Лаврова «Дебилы».

Пресс-секретарь, привыкший говорить от имени Кремля, не растерялся. Он заявил, что Лавров называет приставучую, докучливую прессу «дебилами», сам Песков сказал бы, что они – «козлы», если бы журналисты того заслуживали. Он бы еще и послал их туда, куда в России чаще всего посылают. Чего-чего, а чувства юмора Пескову не занимать: победу Трамп якобы Кремль отмечал очень бурно, три дня гуляли и рвали баяны. А серьезно — нет у РФ особой эйфории по поводу выбора чужой страны и чужого народа, однако и политика демократов в лице Клинтон и Обамы России давно надоела. Появилась надежда на то, что «холодная война» РФ и США кончится, а это – повод радоваться.

КоммерсантЪ» пишет, что свой мат в прямом эфире Песков объяснил просьбой по-своему перефразировать фразу Лаврова, а свой сон под телекамерой – концентрацией. Путин попросил Пескова дать оценочное суждение его обращению, а тот заявил, что оно актуально и задевает за живое. Президент отметил, что такими штампами может оценить речь только человек, который ее проспал, а не «сконцентрировался».