Дмитрий Песков заступился за Владимира Сафронкова после его выступления на заседании Совбеза ООН

Высказывания Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН не остались без внимания Кремля. Дмитрий Песков огласил официальную позицию Москвы по конфликту. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Кремль разделяет позицию Сафронкова и не видит ничего постыдного в его заявлениях.

Как информируют РИА Новости, Дмитрий Песков прокомментировал провокационную речь Владимира Сафронкова на заседании Совбеза ООН. По словам пресс-секретаря президента, Сафронков поступил правильно, отстаивая интересы своей родины:

«…лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко».

Напомним, что представитель Российской Федерации действительно в весьма жесткой манере ответил на претензии представителя Великобритании. В ходе своего выступления дипломат в приказном порядке высказался в адрес своего визави, регулярно повышая тон своей речи и обращаясь к британскому представителю на «ты». Поводом для такой реакции стало заявление британца о том, что РФ якобы поддерживает режим сирийского лидера Башара Асада.

Напомним, ранее международные политики обвинили сирийское правительство в химической атаке на мирные районы в Идлибе. В результате атаки погибли десятки мирных жителей, в том числе и дети. Более ста человек получили ранения и увечья. Точное количество жертв и пострадавших не подсчитано до сих пор. После химической атаки США нанесли ракетный удар по сирийской военной базе.