Дональд Трамп: «Никто не был жёстче по отношению к России, чем я»

Дональд Трамп в своем недавнем интервью опроверг, что между ним и российскими властями существует некий тайный договор. По его словам, об этом не может быть и речи, поскольку больше никто в мире не относится к России настолько же жестко, как он.

Дональд Трамп уверил, что он относится к России «жестко». Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью Fox News, опровергая, что у него есть некий тайный сговор с Кремлем. По словам президента, нет больше ни одного политика в мире, который относился бы к Москве жестче, чем он. Проверить это, по его словам, можно задав вопрос об этом Владимиру Путину.

«Нет тайного сговора у меня с Россией. Никто не был жёстче по отношению к России, чем я. Можете спросить президента Путина об этом», — сказал Трамп.

Американский лидер напомнил также, что Вашингтон ввел ряд ограничений по отношению к России, в частности по отношению к российской экономике. Кроме того, Трамп напомнил и о высылке десятков российских дипломатов из страны. А под конец интервью еще раз напомнил, что никто не относится к РФ настолько же жестко, как он.

Напомним, Соединенные Штаты выслали шестьдесят российских дипломатов на фоне «дела Скрипаля», а также ввели новые санкции против России из-за поддержки Москвой режима Башара Асада в Сирии.