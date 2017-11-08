Американский президент Дональд Трамп выступил с докладом в Сеуле. Основное внимание было уделено теме агрессии со стороны Северной Кореи. По словам лидера США, КНДР должна быть лишена поддержки других стран.

Президент США Дональд Трамп сделал доклад в Сеуле и особое внимание в нем уделил проблеме КНДР. Глава Соединенных Штатов видит необходимость в изоляции этого государства, поэтому призывает Китай и Российскую Федерацию ограничить дипломатические и экономические контакты с Северной Кореей.

«Мы призываем каждую страну, включая Россию и Китай, к полной реализации резолюции ООН. Снизить дипломатические отношения с режимом (КНДР) и взаимоотношения в области торговли, и обмена технологиями», — заявил американский лидер.

По его словам, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын инициирует конфликты извне, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своей державы. Тем не менее американское государство не позволит КНДР владеть ядерным оружием.

Также Трамп сопоставил политику и экономику Южной Кореи и Северной Кореи. Если в Южной Корее царит свобода и уважение к правам граждан, то в КНДР ощущается атмосфера тирании и подавления инакомыслия. При этом ВВП Южной Кореи более чем в 40 раз превосходит аналогичный показатель Северной Кореи. Положение рядовых северокорейских граждан довольно плачевно, отметил Дональд Трамп. Многие откровенно бедствуют, получая за свой труд низкую оплату, и вынуждены жить как рабы.

Мировое сообщество не может терпеть угрозу со стороны действующего режима КНДР, которая допускает вероятность применения ядерного оружия. Все нации, считающие себя ответственными, должны объединиться для того, чтобы не допустить произвола Северной Кореи, сделал вывод Трамп. При этом он акцентировал, что собирается добиваться мира с помощью силы. Американский президент намерен укрепить армию своей страны.