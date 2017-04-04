Дональда Трампа подозревают в связи с Российской Федерацией

Основатель негосударственной военной компании «Blackwater» — Эрик Принс провёл в январе тайную встречу с доверенным лицом России для установления контакта между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Данная новость стала известна из издания «Washington Post». Сообщалось, что сама встреча прошла одиннадцатого января – ровно за девять дней до того, когда Трамп официально стал президентом.

Примечательно, что Дональда Трампа часто подозревают в связи с Российской Федерацией, и данная информация как раз была опубликована на фоне дискредитации нового американского президента. Очевидно, планируется, что после ряда подобных заявлений репутация Дональда Трампа может пострадать. Напомним, что не все граждане Соединенных Штатов Америки позитивно приняли тот факт, что новой главой государства станет именно Дональд Трамп.