Доходы чиновников Кремля за 2016 год опубликованы в официальных декларациях

На официальном портале Кремля опубликованы данные о декларациях кремлевских чиновников и президента РФ, а также их семей. Самой богатой оказалась семья пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Песков вышел на первую строчку за счет доходности своей супруги, фигуристки Татьяны Навки.

Как следует из официальной декларации, за 2016 год глава пресс-центра кремлевской администрации заработал относительно мало – менее 13 миллионов рублей. А вот его известная супруга, фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, заработала почти в десять раз больше – почти 121 миллион рублей.

Дмитрий Песков также задекларировал на свое имя автомобиль, три квартиры и долю парковочного места. А в использовании пресс-секретаря оказались еще и дом, а также два земельных участка большой площади. Татьяна Навка, как оказалось, владеет более солидным имуществом. Она официально владеет двумя домами, четырьмя квартирами, двумя земельными участками и тремя дорогостоящими автомобилями.

Второй по уровню доходов оказалась семья Сергея Кириенко. Чиновник и его супруга заработали за прошлый год около 85,5 млн. рублей. Более чем в два раза им уступает идущая третьей семья Игоря Левитина.

А вот глава государства, Владимир Путин, по доходам существенно уступил «конкурентам». Так, Владимир Путин задекларировал свой доход за прошлый год на уровне 8,8 миллиона рублей, что на несколько тысяч меньше, чем было зарегистрировано годом ранее.

По данным РБК, наиболее скромным в прошлом году оказался доход Анны Кузнецовой – уполномоченного по правам детей. За год она заработала менее 3 миллионов рублей.