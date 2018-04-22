Эммануэль Макрон назвал Путина «сильным и умным»

Эммануэль Макрон оценил профессиональные и человеческие качества своего российского коллеги. Со слов французского лидера, Владимир Путин является «сильным и умным», причем как в политике, так и исходя из качеств его характера. При этом Макрон заявил, что Путин не выполняет своих обещаний о невмешательстве в дела других стран.

Французский лидер Эммануэль Макрон высоко оценил профессиональные способности своего российского коллеги Владимира Путина, а также его человеческие качества. Французский президент открыто заявил, что считает кремлевского лидера «сильным и умным», и как человека, и как руководителя государства.

Также Макрон отметил, что люди гордятся работой Путина в политике. Но при всем этом он призывает мировое сообщество не быть наивными по отношению к российскому президенту.

«Он сильный и умный, но не будьте наивными. Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», — сказал Макрон.

По его словам, Путин проводит политику вмешательства в дела других государств, несмотря на то, что в Кремле постоянно твердят обратное – о невмешательстве.

Напомним, Франция присоединилась к США и Британии в сирийской кампании. Силы коалиции трех стран нанесли ракетный удар по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в сирийской Думе.