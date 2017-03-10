Эрдоган и Путин восстанавливают сотрудничество между двумя странами

Последнее заседание Совета сотрудничества России и Турции были в 2014 году. С тех пор прошло три года, в отношении двух стран бывали охлаждения и потепления, но в данный момент обоюдное партнерство налаживается. Владимир Путин заявил, что ему нравится нынешняя политика Эрдогана, и Москва довольна результатами.

Для того, чтоб сотрудничество не сбавляло оборотов, премьер-министры двух стран имели встречу на высшем уровне. Россия и Турция продвигают достаточно совместных проектов, которые нуждаются в инвестировании. Один из таких проектов – АЭС «Аккуя», но достаточно средств будет вложено в оборонную промышленность и в армии обеих стран. Сирийский конфликт по-прежнему не разрешен, это больная тема для военных из двух государств. Переговоры, которые состоялись сегодня, 10 марта, должны коснуться целого ряда вопросов из всех сфер жизни. Многие аналитики стараются предположить, что происходило за закрытой дверью в Москве. Но ясно одно: двое сильных лидеров долго будут налаживать здоровые двусторонние отношения.

СМИ предполагают, что приоритетными вопросами переговоров является террор, убийство дипломата Андрея Карлова, и лишь потом – строительство АЭС и «Турецкого потока» — нового газопровода. С приходом к власти в США Дональда Трампа Реджеп Эрдоган начал стремительно терять друзей: его окружают страны с плохим отношением к Турции – страну знать не хочет ЕС, не идут на контакт Армения и Греция. Хоть один друг в лице РФ – это уже хорошо. К тому же в Сирии легитимная власть и оппозиция должны видеть, что у союзников, Турции и РФ, нет вражды.