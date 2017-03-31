Французское издание узнало, что может помочь Ле Пен победить в выборах

Известно, что большое количество социальных опросов говорят о вероятном поражении Марин Ле Пен во втором туре выборов президента во Франции. Но влияние некоторых обстоятельств было не учтено социологами, организовавших опросы.

Как заявил один французский ученый, которому удалось предвидеть победу Дональда Трампа, для того чтобы эффективно оценивать результаты опросов нужно брать во внимание, то число людей, явившихся на избирательные участки.

Как сообщают некоторые источники, примерно 30 процентов населения франции могут и вовсе не прийти на выборы, что окажет значительное влияние на исход предвыборной гонки. Для победы Марин необходимо, чтобы 90% её сторонников пришло на выборы.