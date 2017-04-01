Генпрокуратура просит запретить митинг 2 апреля в Москве: чего требуют активисты?

Митинг 2 апреля планировали провести столичные активисты в центре Москвы. Однако, как отметили в Генпрокуратуре, данные мероприятия будут несогласованными. А потому власти призывают людей не выходить на незаконные акции, а паблики с призывами участвовать в митингах начали блокироваться.

Информация о проведении митинга в Москве второго апреля начала распространяться вскоре после проведенных митингов 26 марта. Тогда, напомним, они носили статус незаконных, поскольку не были согласованы со столичными властями.

По данным Генпрокуратуры, планируемые акции второго апреля носят аналогичный статус и не являются согласованными. Поэтому, в соответствии с российским законодательством, власти имеют право принимать меры с целью предотвратить незаконные мероприятия.

Генпрокуратура обратилась в РКН с требованием заблокировать несколько пабликов в социальных сетях и два ролика YouTube. Один из пабликов уже заблокирован.

Что касается самих активистов, то они планировали устроить митинг с несколькими требованиями: отпустить и оправдать Алексея Навального и других задержанных после митингов недельной давности, прекратить войну в Украине и отправить в отставку Дмитрия Медведева.

Напомним, что воскресный митинг 26 марта был организован Алексеем Навальным, однако сам оппозиционер был задержан сразу же после своего прибытия на Тверскую. Вместе с ним в тот день задержали, по некоторым данным, до 1200 активистов. Многие из них были арестованы.