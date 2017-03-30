Глава министерства иностранных дел рассказал о возможной встрече Трапма с Путиным

Сергей Лавров высказался по поводу возможной встречи двух лидеров США и России. Он сказал, что встреча возможна только в том случае, если оба лидера найдут для этого подходящее время.

После того как состоялись выборы президента США оба лидера созвонились друг с другом по телефону, обсудив все проблемы взаимоотношений между странами, а также проблемы в мире. Они пообещали друг другу и дальше поддерживать связь между собой.

Напомним, что до этого сообщалось, что возможная их ближайшая встреча состоится во время саммита большой двадцатки. Но, конкретных договоренностей по этому поводу озвучено не было. Скорее всего, это произойдет когда оба лидера сумеют найти для этого время.