Инаугурация Дональда Трампа обойдется США в 200 млн. долларов и пройдет по «особому» сценарию

Инаугурция Дональда Трампа состоится уже менее чем через десять суток. 20 января Соединенные Штаты официально получат нового президента, и помешать этому уже вряд ли что-то может. В этот раз процесс инаугурации пройдет по традиционной схеме, но с некоторыми примечательными отличиями.

К примеру, новый глава государства решил подготовить свою торжественную речь на инаугурации лично. Обычно этим занимаются его помощники, но Дональд Трамп подошел к этому с особым почетом. В остальном, «процедура» инаугурации пройдет по привычной схеме: встреча с бывшим президентом, нынешним и бывшим вице-президентами, совместное чаепитие, прибытие в Капитолий, клятва на Библии и торжественная речь.

Ажиотаж вокруг инаугурации Трампа очень велик. Не удивительно, что на эту церемонию американские власти потратят рекордные деньги. Всего на проведение инаугурации в США придется потратить около двухсот миллионов долларов. Только для охраны президента и обеспечения безопасности в стране будут потрачены около ста миллионов.

Впрочем, все эти затраты должны полностью или частично окупиться уже на следующий день. На 21 января запланирован торжественный молитвенный завтрак – мероприятие, на котором собираются новоизбранный президент, а также представители американской политической, религиозной, общественной элиты.

Билет на это мероприятие стоит от 25 тыс. долларов. А максимальная стоимость такого завтрака – 1 млн. долларов.