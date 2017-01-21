Инаугурация Дональда Трампа: в Сети появилось 8-часовое видео инаугурации

Десятичасовой процесс инаугурации Дональда Трампа завершился – американский миллиардер официально стал новым президентом Соединенных Штатов. Перед началом инаугурации Барак Обама сдал свои полномочия и публично покинул здание Белого дома, которое последние восемь лет было его вторым домом.

Фактически инаугурация началась задолго до того, как Дональд Трамп начал давать присягу и произносить свою речь перед всей страной. Не секрет, что Трамп потратил на процесс инаугурации не менее двух сотен тысяч долларов. А подготовка началась еще за несколько недель до 20 января.

Сама инаугурация прошла в соответствии с предварительно намеченным планом. Дональд Трамп дал присягу, произнес торжественную речь и даже успел поработать – впервые в официальном статусе президента. Новый американский лидер подписал несколько документов. В это время его окружали репортеры и его помощники, а трансляция первой работы нового президента велась на весь мир.

Примечательным моментом стало появление на инаугурации Хиллари Клинтон – главного конкурента Трампа во время выборов. Не все ожидали, что Клинтон придет на инаугурацию Трампа. А сам президент обратился к госпоже Клинтон с трогательной речью, выразив ей свое глубочайшее уважение.

Не обошлось 20 января и без ближайших родственников Дональда Трампа. Жена, дети и внуки президента окружили его в этот знаменательный день. А Мелания Трамп и вовсе стала объектом пристального внимания репортеров.